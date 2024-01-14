Як намалювати рівні стрілки з першого разу: покрокова інструкція

Багато дівчат мріють про красиві та акуратні стрілки, які підкреслять їх природну красу. Якщо ви ще не вмієте малювати рівні стрілки на очах, або хочете вдосконалити свою техніку, експерти підготували декілька порад.

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Про це повідомило видання Ukr.Media. Важливо не боятися експериментувати та дотримуватися кількох основних правил, а саме:

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Малюйте крапку в куточку ока:

Розпочніть з невеликої крапки, поставленої олівцем, у внутрішньому куточку ока. Це буде ваше вихідне положення для стрілки.

Визначте межі стрілки:

Використовуючи крапки, визначте границі стрілки на повіці — від куточка ока до райдужної оболонки та зіниці.

Позначне край ока та визначіться з товщиною стрілки:

Позначте крапкою край ока та межу повіки, що визначить товщину стрілки. Додайте ще одну крапку на середині лінії між кінчиком ока та бровою.

Проведіть лінію від однієї крапки до іншої:

Промалюйте лінію, дотримуючись встановлених крапок. Товщина стрілки буде залежати від того, наскільки далеко вона намальована від повіки.

З'єднайте крайню межу стрілки з кінчиком ока:

Проведіть лінію від крайньої точки стрілки до кінчика ока. Це завершить основну форму стрілки.

Зафарбуйте стрілку:

Акуратно зафарбуйте стрілку по створеній формі.

Зробіть лінію більш насиченою за допомогою підводки:

Щоб стрілка була виразнішою, використовуйте підводку для виділення контуру.

Приберіть зайве за допомогою ватної палички:

Приберіть неправильні лінії чи інші неточності за допомогою ватної палички.

Завершальний штрих:

Нафарбуйте вії.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що не потрібно робити під час зняття макіяжу.

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