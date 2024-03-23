Як нарізати цибулю і не заплакати: корисна порада від шеф-кухаря

Всі ми обожнюємо страви з цибулею, але ненавидимо процес її нарізання. Сльози, печіння, різь в очах – знайоме? Чому ми плачемо?

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У виданні CNN вирішили розібратися, як же нарізати цибулю без сліз. Це захисний механізм рослини. Коли ми ріжемо цибулю, руйнуються її клітини, виділяються сірчані сполуки та ферменти, які дратують очі.

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Що робити?

1. Вентилятор. Він видує пари, які викликають сльози.

2. Окуляри. Захищають очі від попадання парів.

3. Охолодження. Перед нарізанням покладіть цибулю в холодильник на 30 хвилин.

4. Тепло. Обдайте цибулю окропом на 10 секунд.

5. Кислота. Додайте лимонний сік або оцет під час нарізання.

6. Свічка. Запаліть свічку, щоб нейтралізувати пари.

7. Хліб. Тримайте шматочок хліба в роті під час нарізання.

8. Лайфхак від кухаря: ріжте цибулю не поперек, а вздовж стебла. Так ви не руйнуєте структуру клітин і виділяється менше сірчаних сполук.

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