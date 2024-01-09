Як наносити парфуми взимку, щоб аромат протримався довше: дієві лайфхаки

Зима - це час для теплих, обволакуючих ароматів. Легкі літні композиції на морозі звучать блідо і невиразно. Щоб парфуми взимку радували вас своїм звучанням, дотримуйтесь кількох простих правил.

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Про це пише Ukr.media.

Вибирайте правильні ноти

Уникайте цитрусових, морських і квіткових нот. Вони погано розкриваються на холоді. Краще віддати перевагу теплим, пряним і солодкуватим ароматам. Наприклад, ладан, мірра, ваніль, кориця, шафран.

Зменшуйте дозування

За низьких температур спирт випаровується повільніше, тому аромат буде тримається довше, але звучатиме менш насичено. Не варто наносити багато парфумів, інакше ви будете відчувати їх весь день. Достатньо одного-двох розпилень.

Наносьте на волосся

Волосся - це ідеальний носій для парфумів. Вони тримають аромат краще, ніж шкіра. Розпиліть парфуми на гребінець і пройдіться ним по всій довжині волосся.

Наносьте на пульсуючі точки

Пульсуючі точки - це місця, де тепло тіла виділяється найбільш інтенсивно. Саме там аромат розкриється найкраще. Найкращі місця для нанесення парфумів взимку - це зап'ястя, основа і задня поверхня шиї, завушний простір.

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Як носити літні аромати взимку

Якщо ви не можете відірватися від свого улюбленого літнього парфуму, ось кілька способів зробити його більш стійким взимку:

Нанесіть на місце нанесення лосьйон для тіла. Лосьйон повинен мати нейтральний запах.

Наносьте парфум за 15-20 хвилин до виходу з дому. Так аромат встигне розкритися.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми та вибрати хороший аромат.

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