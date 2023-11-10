Як нанести тональний крем на суху шкіру, щоб ліг ідеально: лайфхак від візажистів

Восени багато жінок стикаються з проблемою сухості обличчя, що ускладнює процес нанесення макіяжу. Тональний крем може навіть ще більше виділяти недоліки шкіри.

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Про це повідомляє Ukr.media.

У ідеальному варіанті, варто тимчасово відмовитися від косметики та вивчити причини цього явища. Можливо, ця проблема пов'язана з захворюванням або алергічною реакцією.

Але якщо без макіяжу не обійтися, фахівці рекомендують використовувати пілінг. При цьому не обов'язково витрачати гроші на дорогі гелі та скраби, оскільки добре впорається з відлущуванням шкіри народні засоби, такі як кава, цедра лимона і мед.

Якщо є плями, які лущаться, на них можна нанести густий бальзам для губ, продукти з алое або екстрактом папайї. В крайньому випадку, можна використовувати гігієнічну помаду. Потрібно нанести її на плями, залишити на 15-20 хвилин, а потім видалити та розпочати нанесення макіяжу.

Нагадаємо, ми вже писали, які помилки у макіяжі старять.

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