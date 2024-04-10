Як нанести тональний крем, щоб покриття було ідеальним: лайфхак від б‘юті блогера

Ідеальний тон обличчя - це мрія багатьох жінок. Але часто тональні креми не справляються з обіцянками, залишаючи ефект маски або не приховуючи недоліки шкіри.

Візажистка Саша Дюрант поділилась простим, але дієвим лайфхаком в TikTok, який допоможе вам досягти бездоганного макіяжу. Суть лайфхаку полягає в змішуванні пудри та тонального крему. Це не лише економить час, але й робить шкіру більш досконалою та натуральною.

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Як це зробити:

Візьміть трохи пудри для фіксації та тонального крему. Змішайте їх на зовнішньому боці долоні. Нанесіть суміш на обличчя за допомогою спонжа або пензля. Додайте трохи консилера, якщо це необхідно. Закріпіть результат ще дрібкою пудри.

Переваги цього методу:

Економить час

Забезпечує більш щільне покриття

Допомагає приховати недоліки шкіри

Робить макіяж більш натуральним

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно підготувати обличчя до макіяжу.

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