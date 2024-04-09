Як нафарбувати ідеальні стрілки: корисні поради для новачків
Втомилися від невдалих спроб намалювати симетричні стрілки? Відома блогерка з TikTok поділилася геніальним лайфхаком, який допоможе вам зробити бездоганний макіяж за лічені хвилини!
Вам знадобиться:
- Тіні або олівець для очей
- Клейкий бинт (не скотч!)
Інструкція:
- Відріжте шматок еластичного бинта довжиною близько 25 см (для середнього обличчя).
- Наклейте бинт на обличчя так, щоб його центр збігався з кінчиком носа, а кінці утворювали тупий кут між бровами і куточками очей.
- Візьміть два невеликих шматочки бинта і наклейте їх на кожну повіку вздовж лінії вій, з'єднавши з центральним бинтом, щоб утворити трикутник.
- Заповніть трикутник тінями або олівцем для очей, створюючи стрілку.
- Обережно зніміть бинт – вуаля, ваші стрілки готові!
Чому не можна використовувати скотч?
Скотч може залишати на повіках дрібні частинки клею, які дратують ніжну шкіру. Клейкий бинт безпечніший і не шкодить шкірі.
Додаткові поради:
- Для більш чітких стрілок використовуйте рідку підводку.
- Перед нанесенням тіней або олівця нанесіть на повіки базу під макіяж.
- Для стійкості стрілок використовуйте водостійкі косметичні засоби.
- Не бійтеся експериментувати з товщиною і формою стрілок, щоб знайти свій ідеальний образ.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко зробити ідеальні стрілки крапковим методом.
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