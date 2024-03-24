Як надовго позбутись пилу у кімнатах: 8 дієвих лайфхаків від господинь
Втомилися від пилу, який з'являється одразу після прибирання? Пора з'ясувати, звідки він береться, і вжити заходів!
Навіть після найретельнішого прибирання вже на наступний день з‘являється пил. Але є методи, які допоможуть продовжити "безпиловий період". Про це пише Телеграф.
Джерела пилу в будинку:
- Відлущування шкіри людей та тварин: Це неминучий процес, але його можна частково контролювати, приймаючи душ щодня та регулярно розчісуючи тварин.
- Волосся: Регулярне миття голови та прибирання волосся з одягу та меблів допоможе зменшити його кількість.
- Волокна тканин: Синтетичні тканини схильні до утворення більшої кількості пилу, ніж натуральні.
- Зношення меблів і підлоги: З часом меблі та підлога зношуються, виділяючи дрібні частинки, які стають пилом.
- Зовнішній пил: Він потрапляє в приміщення через вікна, двері та вентиляційні отвори.
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Як зменшити кількість пилу:
- Регулярно прибирайте: Використовуйте пилосос з HEPA-фільтром для ретельного збирання пилу з усіх поверхонь.
- Забезпечте хорошу вентиляцію: Відкривайте вікна та використовуйте вентилятори, щоб свіже повітря циркулювало в приміщенні.
- Очищайте текстиль: Регулярно періть штори, килими та інші текстильні вироби.
- Використовуйте захисні чохли: Накрийте матраци та подушки захисними чохлами, щоб запобігти накопиченню пилу.
- Зменшіть кількість джерел пилу: По можливості, видаліть з дому пил збираючі предмети, такі як килими, м'які іграшки та книжкові полиці.
- Поліруйте меблі: Використання поліролі або кондиціонера для меблів допоможе зменшити накопичення пилу.
- Зволожуйте повітря: Сухе повітря сприяє поширенню пилу. Використання зволожувача повітря допоможе утримувати пил у повітрі.
- Зберігайте речі у вакуумних пакетах: Це допоможе захистити їх від пилу, коли вони не використовуються.
Додаткові поради:
- Протирайте пил вологою ганчіркою, а не сухою, щоб він не розлітався по кімнаті.
- Провітрюйте кімнату після прибирання.
- Купайте домашніх тварин щотижня.
- Не дозволяйте тваринам спати на вашому ліжку.
- Регулярно міняйте фільтри в кондиціонерах та очищувачах повітря.
Нагадаємо, ми вже писали, як прибрати пил, щоб він довго не осідав на меблі.
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