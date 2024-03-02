Як можна віддалити старість та бути довше молодим

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Довголіття складається з простих речей

Декілька днів тому я в черговий раз зі сцени розповідала про продовження молодості. Тема, на перший погляд, здається вже навіть затертою, бо про "антиейджінг" та "біохакінг" не говорять хіба що мої коти-брати Кузя і Люйко. Чого лише не пропонується тим, хто прагне "омолодитися": і уколи, і крапельниці, і "пелети", і пристрої, проте до продовження молодості та сповільнення старіння це відношення має мало.

А що має?

1. Максимальне запобігання віковим захворюванням, знання свого тіла, показників організму і адекватна підтримка його роботи. Тобто, вчасно виявляти "поломки" і вчасно їх ремонтувати (дієтотерапією, зміною способу життя, фізичних навантажень, лікуванням).

2. Здоровий спосіб життя.

Нам часто хочеться повірити в солодкі обіцянки рекламних буклетів, де написано, що різні процедури-масажі допоможуть вам схуднути і оздоровитися, а насправді ожиріння може бути і наслідком саркопенії, дегенеративної втрати м’язів (наявність саркопенії віднімає 10 років життя), прихованого гіпотиреозу (мінус 10 років життя), ожиріння та стеатозу печінки (ще мінус 10 років) і так далі.

Ми нерідко збираємо гроші на тижневий відпочинок на модному курорті, але регулярно не буваємо на сонці (мінус 7 років за хронічний дефіцит сонячного проміння).

Продовжити молодість, відтермінувати, сповільнити розвиток хвороб старості допомагають прості речі:

— повноцінний сон

— аеробні і силові тренування (плюс 4,5 роки)

— здорове низькоглікемічне харчування (плюс 7 років)

— нормальна маса тіла (в межах ІМТ)

— тренування інтелекту, медитація, позитивні емоції і тому подібне.

Це лише невеликий перелік тих "пазликів", з яких складається загальний план дій. І робити це потрібно якомога раніше, а не тоді, коли "вже пізно пити боржомі".