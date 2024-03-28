Як легко заточити терку для овочів за 5 хвилин: простий лайфхак
З часом навіть найгостріша терка може затупитися. Натерти моркву чи буряк стає справжньою мукою, а руки втомлюються від того, що доводиться докладати багато зусиль.
За лічені хвилини ваша терка знову стане гострою, як нова! І вам не доведеться витрачати гроші на покупку нового інструменту. Спробуйте цей простий лайфхак з сайту prostoway, і ви більше ніколи не будете мучитися з тупою теркою.
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Не поспішайте викидати стару терку та купувати нову! Ви можете легко заточити її за допомогою звичайної фольги.
Як це зробити:
- Візьміть відріз фольги та зробіть з нього щільну кульку.
- Починайте терти фольгою терку з усіх боків, ніби ви натираєте овочі.
- Пройдіться фольгою по всій тертці, не пропускаючи жодного місця.
- Спробуйте потерти моркву, картоплю чи буряк. Ви будете приємно здивовані результатом!
Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.
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