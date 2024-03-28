Як легко заточити терку для овочів за 5 хвилин: простий лайфхак

З часом навіть найгостріша терка може затупитися. Натерти моркву чи буряк стає справжньою мукою, а руки втомлюються від того, що доводиться докладати багато зусиль.

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За лічені хвилини ваша терка знову стане гострою, як нова! І вам не доведеться витрачати гроші на покупку нового інструменту. Спробуйте цей простий лайфхак з сайту prostoway, і ви більше ніколи не будете мучитися з тупою теркою.

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Не поспішайте викидати стару терку та купувати нову! Ви можете легко заточити її за допомогою звичайної фольги.

Як це зробити:

Візьміть відріз фольги та зробіть з нього щільну кульку. Починайте терти фольгою терку з усіх боків, ніби ви натираєте овочі. Пройдіться фольгою по всій тертці, не пропускаючи жодного місця. Спробуйте потерти моркву, картоплю чи буряк. Ви будете приємно здивовані результатом!

Нагадаємо, UAportal повідомляв, як швидко наточити кухонні ножі різними способами.

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