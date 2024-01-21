Як легко приготувати цукати з яблук: швидкий і смачний рецепт

ЦУКАТИ З ЯБЛУК

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Сонячні та такі смачні!

Інгредієнти:

1 кг яблук (практично всі сорти, окрім "Семеренко")

500 мл води

500 г цукру

сік одного лимона

цедра одного лимона

За бажанням можна додати корицю, аніс, кардамон.

Для приготування цукатів з яблук очищаємо яблука від шкірки та насіння. Нарізаємо шматочками 4 на 4 см.

Додаємо цедру та сік лимона, цукор.

Заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо 20 хвилин на середньому вогні. Яблука повинні просочитися сиропом та стати прозорими.

Після цього залишаємо яблука в сиропі до повного охолодження.

Викладаємо яблука на решітку та сушимо в духовці при температурі 80 ° С протягом 4-5 годин. Можна скористатися дегідратом.

Сироп від яблук можна зберігати в морозильній камері та використовувати повторно, а також для просочення бісквітів та кексів.

Охолоджуємо цукати і прибираємо в ємність, що герметично закривається. Цукати із яблук готові!

Джерело Instagram.