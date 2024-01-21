Як легко приготувати цукати з яблук: швидкий і смачний рецепт
ЦУКАТИ З ЯБЛУК
Сонячні та такі смачні!
Інгредієнти:
1 кг яблук (практично всі сорти, окрім "Семеренко")
500 мл води
500 г цукру
сік одного лимона
цедра одного лимона
За бажанням можна додати корицю, аніс, кардамон.
Для приготування цукатів з яблук очищаємо яблука від шкірки та насіння. Нарізаємо шматочками 4 на 4 см.
Додаємо цедру та сік лимона, цукор.
Заливаємо водою, доводимо до кипіння і проварюємо 20 хвилин на середньому вогні. Яблука повинні просочитися сиропом та стати прозорими.
Після цього залишаємо яблука в сиропі до повного охолодження.
Викладаємо яблука на решітку та сушимо в духовці при температурі 80 ° С протягом 4-5 годин. Можна скористатися дегідратом.
Сироп від яблук можна зберігати в морозильній камері та використовувати повторно, а також для просочення бісквітів та кексів.
Охолоджуємо цукати і прибираємо в ємність, що герметично закривається. Цукати із яблук готові!
Джерело Instagram.