Як легко почистити зимове взуття від плям солі, щоб воно довше залишалось чистим

Взимку шкіряне взуття може швидко прийти в непридатність через агресивний вплив солі, піску та інших реагентів, якими посипають дороги та тротуари.

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Щоб продовжити термін служби взуття, можна використовувати прості та доступні засоби. Про декілька таких розповіли на сайті "Апостроф".

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Кондиціонер для волосся

Кондиціонер для волосся допомагає захистити шкіру від пересихання та утворення тріщин. Для обробки взуття потрібно нанести кондиціонер на м'яку ганчірку та протерти нею взуття. Краще робити це за кілька годин до виходу з дому, щоб кондиціонер встиг вбратися та створити захисну плівку.

Розчин води та оцту

Якщо на взутті вже з'явилися білі плями від солі, їх можна видалити за допомогою розчину води та оцту. Для цього потрібно змішати в рівних пропорціях воду та оцет і нанести розчин на плями за допомогою губки або щітки. Після цього взуття потрібно промити чистою водою та висушити.

Крем для взуття

Крем для взуття допомагає захистити шкіру від вологи та бруду. Для обробки взуття потрібно нанести крем на м'яку ганчірку та протерти нею взуття. Після цього взуття потрібно залишити на кілька годин для висихання.

Догляд за взуттям всередині

Щоб взуття не пітніло і не пахло, його потрібно регулярно провітрювати. Також можна використовувати спеціальні дезодоранти для взуття.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете продовжити термін служби свого шкіряного взуття і зберегти його в хорошому стані навіть взимку.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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