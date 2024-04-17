Як категорично не можна зберігати парфуми, щоб не зіпсувати їх

Парфуми - це не просто приємний запах, але й частина вашого образу, спогадів та емоцій. Тому важливо знати, як правильно їх зберігати, щоб вони якомога довше радували вас стійкістю та неповторним ароматом. Про це пише Радіотрек.

Ось декілька порад:

Захистіть від світла

Світло, особливо сонячне, руйнує молекули парфумів, роблячи їх тьмяними й нестійкими. Зберігайте флакони в темному місці, подалі від вікон та штучного освітлення.

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Оптимальна температура

Ідеальна температура для зберігання парфумів - від 15°C до 20°C. Не допускайте різких перепадів температур та зберігайте парфуми далеко від джерел тепла (радіатори, каміни).

Вологість під контролем

Висока вологість також негативно впливає на аромат. Зберігайте парфуми у сухому місці, подалі від ванної кімнати та інших вологих приміщень.

Ні холодильнику

Багато людей помилково вважають, що холодильник - це ідеальне місце для зберігання парфумів. Насправді, низькі температури можуть негативно впливати на аромат.

Не купуйте "про запас"

Парфуми, як і будь-яка косметика, мають термін придатності. Офіційно він становить 5 років з дати виготовлення. Не купуйте парфуми "на майбутнє", адже з часом їхній аромат може змінюватися.

Переливання з обережністю

Якщо ви хочете перелити парфуми з великого флакона в маленький, робіть це акуратно, щоб не змити летучі речовини. Використовуйте чистий, сухий флакон з темного скла та якісним спреєм.

Дбайливе поводження

Не трусіть флакон, не залишайте його відкритим надовго. Наносьте парфуми легкими дотиками на пульсуючі точки тіла.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти красу й стійкість ваших улюблених парфумів на довгі роки.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні парфуми.

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