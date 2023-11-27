Як позбутися затхлого запаху з одягу без прання

Існують насправді ефективні прийоми проти затхлого запаху одягу. Сморід з'являється через вологість, плісняву, погану вентиляцію тощо.

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Хоча це неприємно з нюхової точки зору, це також може бути шкідливим для здоров'я. І не дарма це явище може вплинути на дихальні шляхи, особливо у людей, які страждають на алергію або астму. Якщо цей запах особливо проблематичний, то якраз час скористатися порадами Sante Plus.

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Якщо після точного виконання цих рекомендацій затхлий запах все ще присутній, можливо, настав час вдатися до крайніх заходів. Є природні поради, які можуть захистити вас від цієї проблеми.

1. Білий оцет

Цей безперечний союзник у всіх домашніх справах також допоможе вам позбутися затхлого запаху в одязі. Для цього повісьте річ на вішалку у душі над ємністю, що містить суміш води та оцту — інгредієнта, що має антибактеріальні та антисептичні властивості. Потім обприскуйте тканину гарячою водою, і дія розчину кислоти у поєднанні з парою усуне запах плісняви.

2. Харчова сода

Як і білий оцет, харчова сода є абразивним побутовим інгредієнтом і тому може дезодорувати будь-які види тканин. Посипте содою одяг і зачекайте годину, щоб цей чудовий побутовий інгредієнт зміг поглинути стійкий запах.

Інший варіант – покласти одяг назад у пральну машину та запустити її. Для оптимального ефекту додайте до барабана для дезінфекції білизни чашку білого оцту.

3. Морозильна камера

Цей метод, який здається шаленим, не менш ефективний. І не дарма, він дуже ефективний завдяки дії холоду, який вбиває бактерії та нейтралізує неприємний та стійкий запах. Все, що вам потрібно зробити, це покласти одяг, уражений цією проблемою, в герметичний пакет і покласти його в морозильну камеру на годину.

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