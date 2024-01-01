Як позбутись скрипу взуття: 4 дієвих лайфхаки

Скрип взуття - поширена проблема, яка може виникнути як з новою, так і зношеною парою. Причин скрипу може бути кілька, і залежно від них існує кілька способів усунення проблеми.

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Про це пише Радіотрек.

Причини скрипу взуття

Основні причини скрипу взуття:

Неякісне виготовлення. Це може бути пов'язано з використанням неякісних матеріалів, порушенням технології виробництва або неправильним склеюванням деталей.

Пошкодження взуття. Скрип може виникнути в результаті розшарування підошви, пошкодження каблука або інших елементів взуття.

Неправильне носіння та догляд. Скрип може виникнути в результаті неправильного носіння взуття, наприклад, при ходьбі по твердій поверхні, при підвищеній вологості або при нерегулярному догляді.

Як усунути скрип взуття

Для усунення скрипу взуття необхідно визначити джерело звуку. Для цього можна скористатися наступними способами:

Прислухайтеся до звуку, коли ви ходите в взутті. Якщо звук виникає при ходьбі, то джерело скрипу, швидше за все, знаходиться в підошві або каблуці. Якщо звук виникає при повороті ноги, то джерело скрипу, швидше за все, знаходиться в устілці.

Розгляньте взуття на наявність пошкоджень. Якщо ви виявили пошкодження, то їх необхідно усунути.

Способи усунення скрипу взуття

Скрип підошви

Якщо скрип виникає в підошві, то можна спробувати усунути його наступними способами:

Натріть підошву парафіном. Парафін допоможе заповнити тріщини та нерівності на підошві, що призведе до зменшення скрипу.

Залиште взуття на ніч на вологій ганчірці. Волога допоможе розм'якшити матеріал підошви, що також призведе до зменшення скрипу.

Залийте в порожнину підошви поліуретановий клей або силікон. Це допоможе заповнити порожнину та усунути скрип.

Скрип устілки

Якщо скрип виникає в устілці, то можна спробувати усунути його наступними способами:

Замініть устілку на нову. Якщо устілка зручна, то можна спробувати замінити її на устілку з м'якших матеріалів.

Натріть внутрішню поверхню устілки дитячою присипкою. Тальк допоможе заповнити порожнини між устілкою та підошвою, що призведе до зменшення скрипу.

Скрип матеріалу взуття

Якщо скрип виникає в матеріалі взуття, то можна спробувати усунути його наступними способами:

Нанесіть на поверхню взуття спеціальний засіб для догляду. Це допоможе пом'якшити матеріал і усунути скрип.

Натріть поверхню взуття тваринним жиром або вазеліном. Це також допоможе пом'якшити матеріал і усунути скрип.

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Скрип ниток і клею

Якщо скрип виникає в результаті неправильного склеювання деталей взуття, то необхідно звернутися до фахівця. Самостійно усунути цю проблему буде досить складно.

Запобігання скрипу взуття

Щоб запобігти скрипу взуття, необхідно дотримуватися наступних правил:

Вибирайте взуття з якісних матеріалів.

Не носіть взуття на голу ногу.

Регулярно доглядайте за взуттям.

Не залишайте взуття на сонці або біля батареї.

Нагадаємо, ми вже писали, де заборонено зберігати взуття.

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