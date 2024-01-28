Як позбутись пилу на поверхнях надовго: вражаючий лайфхак для господинь

Пил - це не лише естетична проблема, але й потенційне джерело алергії та інших проблем зі здоров'ям. Щоб уникнути його накопичення в оселі, важливо дотримуватися деяких простих правил.

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Є деякі дієві лайфхаки, які допоможуть вам ефективно побороти пил на довгий час. Про це пише ТСН.

Як запобігти осіданню пилу

Використовуйте засоби, які відштовхують пил. До них відносяться ефірні олії, оцет і олія, кондиціонер для прання, спеціальні засоби від пилу та антистатики для одягу.

Провітрюйте приміщення регулярно.Це допоможе видалити пил з повітря.

Використовуйте мікрофібру для прибирання. Ці ганчірки не залишають розводів і ворсинок, що сприяє зменшенню електризації поверхонь.

Прибирайте згори донизу. Таким чином ви уникнете рознесення пилу по оселі.

Намочіть ганчірку перед прибиранням. Це допоможе запобігти підйому пилу в повітря.

Протирайте поверхні за напрямком волокон тканини. Це допоможе уникнути розводів.

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Як правильно прибирати

Регулярно протирайте важкодоступні місця. До них відносяться полиці, кути, отвори, вентиляційні решітки тощо.

Частіше мийте підлогу. Це допоможе видалити пил з нижніх поверхонь, які можуть бути джерелом його поширення.

Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтром. Це допоможе затримати пил та інші дрібні частинки всередині пилососа.

Нагадаємо, ми вже писали, які секрети про прибирання має знати кожна господиня.

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