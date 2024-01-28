Як позбутись пилу на поверхнях надовго: вражаючий лайфхак для господинь
Пил - це не лише естетична проблема, але й потенційне джерело алергії та інших проблем зі здоров'ям. Щоб уникнути його накопичення в оселі, важливо дотримуватися деяких простих правил.
Є деякі дієві лайфхаки, які допоможуть вам ефективно побороти пил на довгий час. Про це пише ТСН.
Як запобігти осіданню пилу
- Використовуйте засоби, які відштовхують пил. До них відносяться ефірні олії, оцет і олія, кондиціонер для прання, спеціальні засоби від пилу та антистатики для одягу.
- Провітрюйте приміщення регулярно.Це допоможе видалити пил з повітря.
- Використовуйте мікрофібру для прибирання. Ці ганчірки не залишають розводів і ворсинок, що сприяє зменшенню електризації поверхонь.
- Прибирайте згори донизу. Таким чином ви уникнете рознесення пилу по оселі.
- Намочіть ганчірку перед прибиранням. Це допоможе запобігти підйому пилу в повітря.
- Протирайте поверхні за напрямком волокон тканини. Це допоможе уникнути розводів.
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Як правильно прибирати
- Регулярно протирайте важкодоступні місця. До них відносяться полиці, кути, отвори, вентиляційні решітки тощо.
- Частіше мийте підлогу. Це допоможе видалити пил з нижніх поверхонь, які можуть бути джерелом його поширення.
- Використовуйте пилосос з НЕРА-фільтром. Це допоможе затримати пил та інші дрібні частинки всередині пилососа.
Нагадаємо, ми вже писали, які секрети про прибирання має знати кожна господиня.
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