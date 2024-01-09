Як позбутися мігрені без медикаментів: топ-3 дієвих продукти

Головний біль - це поширена проблема, яка може бути викликана різними факторами, такими як стрес, недосипання, переїдання, дефіцит вітамінів і мінералів. Якщо головні болі виникають часто, варто переглянути свій раціон і включити в нього продукти, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

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Про це пише ТСН.

Імбир

Імбир - це потужний природний засіб, який може допомогти полегшити головний біль. Він містить протизапальні сполуки, які допомагають зменшити запалення в мозку. Імбир також може допомогти покращити кровообіг, що також може сприяти полегшенню головного болю.

Продукти, багаті на магній

Магній - це важливий мікроелемент, який допомагає регулювати кровообіг і нервову систему. Дефіцит магнію може бути однією з причин головного болю. Продукти, багаті на магній, включають:

Горіхи

Зелені овочі

Темний шоколад

Банани

Морепродукти

Авокадо

Боби

Житний хліб

Тофу

Продукти, багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6

Поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6 мають протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити головний біль. Продукти, багаті на поліненасичені жирні кислоти омега-3 і омега-6, включають:

Жирна морська риба

Шпинат

Броколі

Цвітна капуста

Горіхи

Печінка тріски

Оливкова олія

Рекомендації щодо харчування при головному болю

Регулярно їжте невеликі здорові порції.

Уникайте переїдання, оскільки це може призвести до головного болю.

Пийте достатньо води, щоб уникнути зневоднення.

Включіть у свій раціон продукти, які містять протизапальні та антиоксидантні речовини.

Якщо ви страждаєте на постійні головні болі, варто звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні захворювання.

Нагадаємо, ми вже писали, як без медикаментів позбутися головного болю.

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