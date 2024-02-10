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Як позбутися куперозу на обличчі: 7 дієвих методів

Ціхоцька Марія

Як позбутися куперозу на обличчі: 7 дієвих методів

Судинна сіточка на обличчі- поширена проблема, яка псує естетичний вигляд шкіри. Повністю позбутися куперозу самостійно неможливо, але можна значно зменшити його прояви та попередити появу нових капілярів.

Про це пише ТСН.

Причини куперозу:

  • Чутлива шкіра: люди з таким типом шкіри більш схильні до появи куперозу.
  • Спадковість: схильність до куперозу може передаватися у спадок.
  • Зовнішні фактори:
    • Неправильний догляд за шкірою.
    • Агресивні косметичні засоби.
    • Серцево-судинні захворювання.
    • Зловживання алкоголем та куріння.
    • Перепади температур.
    • Гарячі маски, вакуумна чистка,агресивний масаж.

Як зменшити куперозну сітку:

Домашні методи:

  • Контрастне вмивання: зміцнює судини.
  • Вітаміни: за призначенням лікаря.
  • Косметика: сироватки з антикуперозними складниками.

Салонні процедури:

  • Термоліфтинг: стимулює вироблення колагену та зміцнює судини.
  • Водоростеві маски: живлять та зволожують шкіру.
  • Кріотерапія: рідким азотом, для профілактики.
  • Масаж: покращує кровообіг.
  • Лазерна терапія: найефективніший метод, видаляє судинну сіточку.

Харчування:

  • Зменшити: гостру, копчену, солону їжу,печінку, твердий сир, шоколад, бобові.
  • Включити: продукти, багаті на вітаміни C,K, P та антиоксиданти: зернові, овочі,фрукти, ягоди, горіхи, зелень.

Пам'ятайте:

  • Догляд за шкірою з куперозом потребує комплексного підходу.
  • Регулярно відвідуйте дерматолога, щоб контролювати стан шкіри.
  • Захищайте шкіру від сонця, вітру та морозів.
  • Ведіть здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти молодість шкіри.

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