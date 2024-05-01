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Як зцілитись від травми зради

Катерина ШеремєтьєваКатерина Шеремєтьєва

Як зцілитись від травми зради
Як зцілитись від травми зради

Чи можливе лікування від травми?

Можливо, більшою мірою!

Але для цього потрібно зрозуміти, що це є і заважає вам бути щасливим.

Я не відкрию Америку, якщо скажу, що без психолога чи психотерапевта це можливо зробити.

Адже ми отримуємо травму в контакті і в контакті потрібно зцілювати її, але з фахівцем, а не з партнером, який 100% цю травму підсвічує. Адже ви не даремно обрали саме такого партнера.

Як відбувається лікування?

Ви знаєте, що головна причина існування травми – це не здатність пробачити себе чи іншим людям.

Так ось, важливо пробачити себе, дати собі дозвіл бути різним, не ідеальним і пробачити батькам. Батьки робили найкраще, що могли. Якщо це було жахливо на ваше відчуття, то значить на більше вони були не здатні.

Визнати, що світ і люди не ідеальні-це і є життя.

Вивчити себе, всі свої сторони та прийняти себе "хорошим" та "поганим".

Дати собі право на помилки та різний досвід.

Відпустити "повідець" повішеної вимогливості до себе та інших.

Джерело:facebook.com

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