Як зцілитись від травми зради
Чи можливе лікування від травми?
Можливо, більшою мірою!
Але для цього потрібно зрозуміти, що це є і заважає вам бути щасливим.
Я не відкрию Америку, якщо скажу, що без психолога чи психотерапевта це можливо зробити.
Адже ми отримуємо травму в контакті і в контакті потрібно зцілювати її, але з фахівцем, а не з партнером, який 100% цю травму підсвічує. Адже ви не даремно обрали саме такого партнера.
Як відбувається лікування?
Ви знаєте, що головна причина існування травми – це не здатність пробачити себе чи іншим людям.
Так ось, важливо пробачити себе, дати собі дозвіл бути різним, не ідеальним і пробачити батькам. Батьки робили найкраще, що могли. Якщо це було жахливо на ваше відчуття, то значить на більше вони були не здатні.
Визнати, що світ і люди не ідеальні-це і є життя.
Вивчити себе, всі свої сторони та прийняти себе "хорошим" та "поганим".
Дати собі право на помилки та різний досвід.
Відпустити "повідець" повішеної вимогливості до себе та інших.