Як зцілитись від травми зради

Чи можливе лікування від травми?

Можливо, більшою мірою!

Але для цього потрібно зрозуміти, що це є і заважає вам бути щасливим.

Я не відкрию Америку, якщо скажу, що без психолога чи психотерапевта це можливо зробити.

Адже ми отримуємо травму в контакті і в контакті потрібно зцілювати її, але з фахівцем, а не з партнером, який 100% цю травму підсвічує. Адже ви не даремно обрали саме такого партнера.

Як відбувається лікування?

Ви знаєте, що головна причина існування травми – це не здатність пробачити себе чи іншим людям.

Так ось, важливо пробачити себе, дати собі дозвіл бути різним, не ідеальним і пробачити батькам. Батьки робили найкраще, що могли. Якщо це було жахливо на ваше відчуття, то значить на більше вони були не здатні.

Визнати, що світ і люди не ідеальні-це і є життя.

Вивчити себе, всі свої сторони та прийняти себе "хорошим" та "поганим".

Дати собі право на помилки та різний досвід.

Відпустити "повідець" повішеної вимогливості до себе та інших.