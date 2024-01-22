Як використовувати майонез в побуті, а не в кулінарії

Майонез – це популярний продукт, який часто використовується в кулінарії. Однак він також має ряд інших корисних властивостей, які можна використовувати в побуті.

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Ці незвичайні способи використання майонезу допоможуть вам заощадити гроші та час. Про нестандартні способи використання майонезу розповіли centrua.com.

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Майонез містить олію, яєчні жовтки та лимонний сік, які є хорошими зволожувачами та живильними речовинами для волосся. Тому його можна використовувати як кондиціонер для сухого, тонкого і ламкого волосся.

Щоб зробити майонезний кондиціонер, змішайте дві столові ложки майонезу з однією столовою ложкою йогурту або кефіру. Нанесіть суміш на волосся і залиште на 20-30 хвилин. Потім змийте теплою водою.

Якщо дверні петлі скриплять, змастіть їх майонезом. Цей спосіб може здатися дивним, але він дійсно працює.

Нанесіть трохи майонезу на петлі і залиште на кілька хвилин. Потім протріть петлі сухою ганчіркою.

Майонез можна використовувати для видалення забруднень та подряпин з різних поверхонь.

Щоб видалити відбитки пальців з нержавіючої сталі, нанесіть трохи майонезу на чисту ганчірочку і протріть поверхню.

Щоб прибрати дрібні подряпини з дерев'яних меблів, нанесіть майонез на подряпину і залиште на кілька хвилин. Потім протріть поверхню сухою ганчіркою.

Щоб стерти дитячі каракулі з будь-якої поверхні, нанесіть трохи майонезу на каракулі і залиште на кілька хвилин. Потім протріть поверхню сухою ганчіркою.

Майонез також можна використовувати для пом'якшення та зволоження сухої шкіри рук та ніг.

Нанесіть трохи майонезу на сухі ділянки шкіри і залиште на кілька хвилин. Потім змийте теплою водою.

Олійна текстура майонезу допомагає розчиняти клей.

Щоб видалити сліди клею, нанесіть трохи майонезу на сліди і залиште на кілька хвилин. Потім протріть поверхню, щоб видалити і клейкі сліди, і майонез. Це особливо корисно, якщо ви намагаєтеся позбутися слідів, залишених цінниками та ярликами.

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