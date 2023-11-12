Як ідеально вимити вікна без розводів: всі найефективніші способи

Миття вікон – неприємний, але необхідний обов'язок, якому важливо приділяти увагу, аби уникнути неприємних розводів і забезпечити безпеку, особливо, якщо ви проживаєте на високих поверхах.

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Переконайтеся, що ви обрали правильну погоду для миття вікон, уникаючи сильного спекотного дня, коли мийний засіб може швидко висихати і залишати сліди, пише сайт vikna.tv.

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Основні кроки миття вікон включають вимивання підвіконня, зняття штор та москітних сіток, миття віконної рами, і тільки потім приступайте до миття скла. Розчин оцту або лимонного соку може слугувати як ефективний засіб для миття, при цьому слід використовувати розпилювач та м'яку ганчірку для витирання.

Газетний папір є традиційним методом, який добре поглинає вологу і залишає скло блискучим. Ще однією альтернативою є розчин солі, який впорається з незначними забрудненнями, надаючи склу неймовірного блиску. Розчин нашатирного спирту, хоч і має різкий запах, але не залишає розводів на склі. Пам'ятайте, що важливо бути обережним і дотримуватися правил безпеки при митті вікон.

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