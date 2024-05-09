Як та коли образити лаванду, щоб не нашкодити: поради садівників

Лаванда - це не лише чаруюча квітка з приємним ароматом, але й цінна багаторічна рослина, яка може прикрашати ваш сад протягом багатьох років.

Однак, щоб лаванда радувала вас пишним цвітінням та естетичним виглядом, їй потрібна регулярна обрізка. Про це пише Експрес.

Чому важливо обрізати лаванду?

Зберігає форму: Необрізана лаванда з часом стає негарною, гілки дерев'яніють, а цвітіння стає мізерним. Регулярна обрізка допомагає зберегти компактну форму куща та стимулює ріст нових пагонів.

Необрізана лаванда з часом стає негарною, гілки дерев'яніють, а цвітіння стає мізерним. Регулярна обрізка допомагає зберегти компактну форму куща та стимулює ріст нових пагонів. Стимулює цвітіння: Обрізка видаляє відцвілі суцвіття та спрямовує сили рослини на формування нових бутонів. Це гарантує рясне та пишне цвітіння наступного року.

Омолоджує рослину: З часом лаванда може втрачати свою декоративність. Регулярна обрізка допомагає омолодити кущ, стимулюючи ріст нових пагонів та видаляючи старі здерев'янілі гілки.

З часом лаванда може втрачати свою декоративність. Регулярна обрізка допомагає омолодити кущ, стимулюючи ріст нових пагонів та видаляючи старі здерев'янілі гілки. Профілактика захворювань: Обрізка покращує циркуляцію повітря в кущі, що робить його більш стійким до грибкових захворювань та гнилі.

Коли обрізати лаванду?

Найкращий час для обрізки лаванди - це кінець літа - початок осені, після того, як рослина закінчить цвісти. Це дозволяє лаванді відновитися до зими та закласти квіткові бруньки на наступний рік.

Як правильно обрізати лаванду:

Використовуйте гострий секатор: Це забезпечить рівний зріз та не пошкодить рослину.

Це забезпечить рівний зріз та не пошкодить рослину. Видаліть відцвілі суцвіття: Зріжте їх трохи вище за перший листовий вузол.

Зріжте їх трохи вище за перший листовий вузол. Обріжте гілки: Не обрізайте лаванду "під корінь". Залиште 2-3 см над дерев'яною частиною гілки.

Не обрізайте лаванду "під корінь". Залиште 2-3 см над дерев'яною частиною гілки. Сформуйте кущ: Надайте лаванді бажану форму, наприклад, кулі, піраміди або куба.

Надайте лаванді бажану форму, наприклад, кулі, піраміди або куба. Обріжте лаванду "гіркою": Це забезпечить рівномірне освітлення та провітрювання куща, а також допоможе відвести воду від центру рослини, що запобігає гнилі.

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Важливо:

Не обрізайте лаванду після середини осені, адже це може призвести до загибелі нових пагонів взимку.

Не обрізайте лаванду навесні, адже це може затримати цвітіння.

Регулярна обрізка - це запорука того, що ваша лаванда буде радувати вас пишним цвітінням, приємним ароматом та естетичним виглядом протягом багатьох років.

Нагадаємо, садівники назвали основну помилку, через яку лаванда засихає.

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