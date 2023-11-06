Як зберігати моркву, щоб вона не псувалася тижнями: поради експертів

Морква містить багато поживних речовин, таких як калій, кальцій і вітаміни А, С і К. Може здатися очевидним просто покласти моркву в ящик для овочів у холодильнику, але насправді є простий спосіб зберегти її свіжою набагато довше.

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Найважливіша частина зберігання моркви – це захистити її від сонячного світла та повітря, які призведуть до того, що морква почне псуватися. Про це повідомляє Express.co.uk.

Морква може зберігатися місяцями, якщо її зберігати в правильних умовах. У місцях, де зазвичай є льохи, морква може зберігатися до півроку.

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Найкращий спосіб зберегти моркву свіжою в холодильнику – це зберігати її в герметичному пакеті на блискавці. Це допоможе контролювати вологість, яка може спричинити зневоднення коренеплодів і їхнє псування.

Найважливіше, що потрібно знати, коли йдеться про зберігання моркви, це не мити моркву. Промивання моркви перед зберіганням може призвести до появи цвілі.

Зберігаючи моркву, також важливо тримати її подалі від будь-якої їжі, яка може виробляти етиленовий газ. Найбільш поширеними продуктами, що виробляють етилен, є такі фрукти, як банани, груші та яблука.

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