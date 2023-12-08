Як зберігати білий шоколад, щоб лишався смачним надовше

До складу білого шоколаду входять кілька основних компонентів: какао-масло, сухе молоко та цукор. Додатковими складниками є соєвий лецитин та ванільні ароматизатори. Лецитин Е322, який є емульгатором, використовується для забезпечення продукту стабільної форми та подовження терміну його придатності.

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Про це пише Shuba.

Оскільки білий шоколад не містить какао-бобів, він має білий колір і не має смаку какао. Важливо звертати увагу на вміст какао-масла у білому шоколаді, який повинен бути не менше 26%, оскільки інакше продукт може бути низької якості та схильний до кришіння.

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Щодо зберігання, білий має менший термін придатності, ніж чорний та молочний, а саме – до одного року. Це жирний продукт, тому важливо уникати впливу запахів. Рекомендується зберігати його у спеціальній упаковці, такій як фольга або пергамент, або в герметичній тарі в прохолодному місці.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати якісний натуральний шоколад.

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