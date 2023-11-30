Як зберігати арахісові пасту, щоб довше не псувалась: порада господинь

Арахісова паста – широко поширений продукт, доступний як у супермаркетах, так і в магазинах здорового харчування. Як продовжити термін її зберігання підкаже Shuba.

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Як зберігати арахісова пасту

Арахісова паста, навіть після відкриття може зберігатися кілька місяців у прохолодному місці або в кухонній шафі. Проте, оскільки це високоолійна продукція, рекомендується зберігати її в холодильнику, де арахісовий крем залишатиметься свіжим протягом шести місяців.

Що приготувати із арахісової пасти

Зазвичай арахісова паста використовується як намазка. В США її часто поєднують із желе, зокрема виноградним, чи варенням.

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Арахісова паста гармонійно поєднується зі свіжими або обробленими фруктами, її можна додавати до вершків, йогурту, сметани чи заварного крему, а також використовувати у морозиві. Вона є популярним компонентом у випічці, а також чудово комбінується із чорним шоколадом.

Арахісова паста також чудово поєднується із солоними продуктами або у поєднанні солодкого та солоного.

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