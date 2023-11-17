Як добре збити яйця без міксера: прості поради
Шукаєте спосіб збити ідеальні яєчні білки, але вдома немає міксера? Ми знайшли для вас зручний трюк та набір прийомів, які дозволять досягти пишних піків без особливих зусиль.
З цими простими прийомами з сайту OBOZREVATEL ви зможете насолоджуватися ідеально збитими яєчними білками навіть без міксера. Спробуйте ці трюки та насолоджуйтеся пухкістю та смаком вашого наступного кулінарного шедевру.
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- Почніть з правильного підготовчого етапу:
- Розділіть яйця та відокремте білки.
- Перекладіть білки в чисту та суху миску, переконавшись, що на ній немає жиру чи інших слідів.
- Додайте дрібку солі:
- Додайте до білків щіпку солі, це зробить їх більш стійкими та полегшить досягнення жорстких піків.
- Використовуйте вінчик:
- Використовуйте вінчик для збивання білків. Спеціальна конструкція вінчика забезпечує чудову аерацію та швидке утворення піни. Тримайте ручку міцно та збивайте білки круговими рухами для оптимального результату, особливо при роботі з невеликими порціями чи в обставинах, де час має велике значення.
- Збивайте охолодженими:
- Помістіть миску з білками в морозильну камеру на кілька хвилин. Охолоджені білки швидше набувають необхідну консистенцію. Збивайте їх використовуючи вінчик – це ефективна альтернатива міксеру.
Нагадаємо, UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.
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