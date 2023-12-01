Як готувати брюсельську капусту, щоб не гірчила: поради господинь
Брюссельська капуста – вкрай корисний продукт, в ній більше вітаміну С, ніж у апельсинах. Це особливо актуально восени та взимку, коли рекомендують включати брюссельську капусту до раціону.
Єдиний мінус брюсельської капусти в тому, що вона гірчить. Тому тим, хто бажає готувати цей овоч справжньо смачно, важливо знати, як уникнути гіркоти після обробки.
Про це пише Shuba.
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Як позбутися гіркоти в брюссельській капусті:
- Замороження протягом двох годин ефективно зменшує гіркоту. Для позбавлення від гіркого смаку рекомендується відварювати її з додаванням солі та цукру (1 ч. л. солі та цукру на літр води).
- Свіжу капусту варять приблизно 5 хвилин, заморожену - трохи 6-8 хвилин після повторного закипання води (після додавання солі та цукру).
- Не переварюйте капусту, інакше вона стане мʼякою.
- До варіння можна надрізати тверді кінці капусти, щоб прискорити процес приготування.
- Змінюйте воду під час варіння, виливаючи половину води через 2-3 хвилини і доливаючи стільки ж окропу.
Якщо вам хочеться запекти цю капусту, обирайте заморожену – заморожування ефективно нейтралізує гіркий присмак.
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