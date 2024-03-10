Як ефективно почистити свою валізу після подорожі: поради професіоналів

Під час подорожей дорожня валіза може стати свідком багатьох пригод, а разом з тим і зберіганням неприємних запахів. Окрім того, дорожня сумка може торкатися брудних поверхонь, накопичуючи на собі різномасні бактерії.

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Однак, за допомогою деяких простих методів, ви можете ефективно очистити валізу від бруду та неприємних ароматів, повідомляє Southern Living.

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Очищення валізи треба розпочати одразу, як ви викладете з неї речі. Спочатку пропилососьте нутрощі валізи, а ззовні протріть ганчіркою, зможеною у розчині оцту.

Зовнішню поверхню валізи можна протерти м'якою тканиною, змоченій у теплій мильній воді.Для важкозабруднених місць можна використовувати м'яку щітку або губку. Зверніть увагу на засохлі плями або плями від кави, які можуть з'явитися під час подорожі.

Можна скористатися спеціальними вологими серветками для очищення.

Протирайте також всі застібки та блискавки на валізі. Промийте мильною водою колеса.

Видалення запахів з валізи:

Лимонний або оцтовий розчин може допомогти видалити неприємні запахи з валізи. Змочіть серветку в розчині та протріть внутрішній простір валізи. Лимонний запах або запах оцту швидко розсіється, залишаючи валізу свіжою та ароматною.

Сода: всипте соду всередину валізи та залиште на декілька годин або навіть на ніч. Сода поглине неприємні запахи, залишаючи валізу чистою та свіжою. Потім витрусіть соду у смітник та пропилососьте нутрощі валізи.

Позбутися неприємних запахів у валізі допоможуть ефірні олії. Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії на ватний диск або серветку та помістіть у валізу на декілька годин.

Пам'ятайте, що ретельне очищення та догляд за валізою не лише збереже її в хорошому стані, але й зробить ваші мандрівки приємнішими та комфортнішими.

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