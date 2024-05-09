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Суспільство

Як довго зберігаються пасхальні яйця: господині відповіли

Ціхоцька Марія

Як довго зберігаються пасхальні яйця: господині відповіли
Як і будь-який продукт, варені яйця мають свій термін придатності.

Варені яйця - це універсальний продукт, який завжди виручить, коли немає часу на готування. Їх можна використовувати для салатів, бутербродів, омлетів та інших страв.

Однак, як і будь-який продукт, варені яйця мають свій термін придатності. Скільки ж можна зберігати варені яйця, щоб вони залишалися свіжими та безпечними для вживання? Про це пише Ed Black.

Термін зберігання варених яєць залежить від температури:

За кімнатної температури:

  • Не більше 12 годин: якщо шкаралупа ціла.
  • Менше 12 годин: якщо шкаралупа тріснула.

У холодильнику:

  • До 2 тижнів: якщо шкаралупа ціла.
  • До 5 днів: якщо шкаралупа тріснула.

Рекомендації для більш тривалого зберігання:

  • Остудіть яйця відразу після варіння. Це допоможе зупинити процес варіння та зберегти свіжість яєць.
  • Обсушіть яйця. Волога на шкаралупі може сприяти розмноженню бактерій.
  • Загорніть яйця в папір або помістіть у контейнер. Це допоможе захистити їх від запахів і вологи.
  • Зберігайте яйця на полиці холодильника, а не на дверцятах. Температура на дверцятах холодильника може бути нестабільною, що може скоротити термін зберігання яєць.
  • Не мийте яйця перед зберіганням. На шкаралупі яєць є природний захисний шар, який допомагає їм довше залишатися свіжими. Миття яєць видаляє цей шар.

Як перевірити свіжість вареного яйця:

  • Опустіть яйце у воду. Свіже яйце ляже на дно горизонтально. Яйце, яке було знесене не давно, але вже не є свіжим, підніметься тупим кінцем догори. Зіпсоване яйце спливе на поверхню.
  • Огляньте шкаралупу. Свіже варене яйце має гладеньку шкаралупу без тріщин і сколів. На шкаралупі не повинно бути плям, цвілі або інших ознак псування.
  • Розбийте яйце. Свіжий білок буде щільним і пружним, а жовток - опуклим і яскравим. У зіпсованого яйця білок буде рідким і каламутним, а жовток - плоским і темним.
  • Нюх. Свіже варене яйце не має запаху. Зіпсоване яйце має неприємний, тухлий запах.

Нагадаємо, ми вже писали,чому яйця потрібно посипати сіллю.

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Суспільство