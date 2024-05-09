Як довго зберігаються пасхальні яйця: господині відповіли
Варені яйця - це універсальний продукт, який завжди виручить, коли немає часу на готування. Їх можна використовувати для салатів, бутербродів, омлетів та інших страв.
Однак, як і будь-який продукт, варені яйця мають свій термін придатності. Скільки ж можна зберігати варені яйця, щоб вони залишалися свіжими та безпечними для вживання? Про це пише Ed Black.
Термін зберігання варених яєць залежить від температури:
За кімнатної температури:
- Не більше 12 годин: якщо шкаралупа ціла.
- Менше 12 годин: якщо шкаралупа тріснула.
У холодильнику:
- До 2 тижнів: якщо шкаралупа ціла.
- До 5 днів: якщо шкаралупа тріснула.
Рекомендації для більш тривалого зберігання:
- Остудіть яйця відразу після варіння. Це допоможе зупинити процес варіння та зберегти свіжість яєць.
- Обсушіть яйця. Волога на шкаралупі може сприяти розмноженню бактерій.
- Загорніть яйця в папір або помістіть у контейнер. Це допоможе захистити їх від запахів і вологи.
- Зберігайте яйця на полиці холодильника, а не на дверцятах. Температура на дверцятах холодильника може бути нестабільною, що може скоротити термін зберігання яєць.
- Не мийте яйця перед зберіганням. На шкаралупі яєць є природний захисний шар, який допомагає їм довше залишатися свіжими. Миття яєць видаляє цей шар.
Як перевірити свіжість вареного яйця:
- Опустіть яйце у воду. Свіже яйце ляже на дно горизонтально. Яйце, яке було знесене не давно, але вже не є свіжим, підніметься тупим кінцем догори. Зіпсоване яйце спливе на поверхню.
- Огляньте шкаралупу. Свіже варене яйце має гладеньку шкаралупу без тріщин і сколів. На шкаралупі не повинно бути плям, цвілі або інших ознак псування.
- Розбийте яйце. Свіжий білок буде щільним і пружним, а жовток - опуклим і яскравим. У зіпсованого яйця білок буде рідким і каламутним, а жовток - плоским і темним.
- Нюх. Свіже варене яйце не має запаху. Зіпсоване яйце має неприємний, тухлий запах.
Нагадаємо, ми вже писали,чому яйця потрібно посипати сіллю.
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