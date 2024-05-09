Як довго зберігаються пасхальні яйця: господині відповіли

Варені яйця - це універсальний продукт, який завжди виручить, коли немає часу на готування. Їх можна використовувати для салатів, бутербродів, омлетів та інших страв.

Однак, як і будь-який продукт, варені яйця мають свій термін придатності. Скільки ж можна зберігати варені яйця, щоб вони залишалися свіжими та безпечними для вживання? Про це пише Ed Black.

Термін зберігання варених яєць залежить від температури:

За кімнатної температури:

Не більше 12 годин: якщо шкаралупа ціла.

якщо шкаралупа ціла. Менше 12 годин: якщо шкаралупа тріснула.

У холодильнику:

До 2 тижнів: якщо шкаралупа ціла.

якщо шкаралупа ціла. До 5 днів: якщо шкаралупа тріснула.

Рекомендації для більш тривалого зберігання:

Остудіть яйця відразу після варіння. Це допоможе зупинити процес варіння та зберегти свіжість яєць.

Це допоможе зупинити процес варіння та зберегти свіжість яєць. Обсушіть яйця. Волога на шкаралупі може сприяти розмноженню бактерій.

Волога на шкаралупі може сприяти розмноженню бактерій. Загорніть яйця в папір або помістіть у контейнер. Це допоможе захистити їх від запахів і вологи.

Це допоможе захистити їх від запахів і вологи. Зберігайте яйця на полиці холодильника, а не на дверцятах. Температура на дверцятах холодильника може бути нестабільною, що може скоротити термін зберігання яєць.

Температура на дверцятах холодильника може бути нестабільною, що може скоротити термін зберігання яєць. Не мийте яйця перед зберіганням. На шкаралупі яєць є природний захисний шар, який допомагає їм довше залишатися свіжими. Миття яєць видаляє цей шар.

Як перевірити свіжість вареного яйця:

Опустіть яйце у воду. Свіже яйце ляже на дно горизонтально. Яйце, яке було знесене не давно, але вже не є свіжим, підніметься тупим кінцем догори. Зіпсоване яйце спливе на поверхню.

Свіже яйце ляже на дно горизонтально. Яйце, яке було знесене не давно, але вже не є свіжим, підніметься тупим кінцем догори. Зіпсоване яйце спливе на поверхню. Огляньте шкаралупу. Свіже варене яйце має гладеньку шкаралупу без тріщин і сколів. На шкаралупі не повинно бути плям, цвілі або інших ознак псування.

Розбийте яйце. Свіжий білок буде щільним і пружним, а жовток - опуклим і яскравим. У зіпсованого яйця білок буде рідким і каламутним, а жовток - плоским і темним.

Свіжий білок буде щільним і пружним, а жовток - опуклим і яскравим. У зіпсованого яйця білок буде рідким і каламутним, а жовток - плоским і темним. Нюх. Свіже варене яйце не має запаху. Зіпсоване яйце має неприємний, тухлий запах.

Нагадаємо, ми вже писали,чому яйця потрібно посипати сіллю.

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