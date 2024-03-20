Як діагностувати по обличчю нездоровий орган

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Діагностика по обличчю завжди цікава.

Огляд особи – досить простий допоміжний метод визначення хвороби чи дисбалансу у тому чи іншому органі. Існують перевірені та показові діагностичні критерії, як у сучасній медицині, так і в давній медицині Тибету.

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Начнём утро с осмотра?

Белки глаз. Они должны быть белыми, ровно окрашенными. Их желтизна чётко свидетельствует от проблеме с печенью или с желчевыделительной системой. Насыщенно жёлтые белки бывают при гепатите. Желтоватые, неровно окрашенные, с вкраплениями и сосудистыми прожилками – признак наличия интоксикации организма по той или иной причине (болезнь печени или почек, инфекционное заболевание, отравление). Сероватый оттенок белков говорит о хронической усталости и апатии. Голубоватый – об истощении защитных сил организма, возможно о наличии анемии.

Брови. Густые брови - здоровый признак. Выпадение и поредение бровей с наружной трети часто бывает при АИТ, гипотиреозе.

Губы. Сухость и потресканные губы на постоянной основе (не берём случай с интоксикацией во время болезни с температурой) говорят об обезвоженности организма, переедании простыми углеводами, о дефиците жиров. Губы отражают состояние желудка и селезенки. А эти органы любят тёплую и маслянистую пищу со специями.

Нос. Отражает состояние толстого кишечника. Хронический ринит и неполное дыхание зачастую связаны с вялым толстим кишечником и слабой функцией очищения, при склонности к запорам. Полипы в носу не первопричина ринита, а уже следствие нерешенных хронических проблем с толстым кишечником.