Як швидко висушити волосся без використання фена: лайфхак від перукарів

Що робити, коли виникає потреба швидко висушити волосся, але немає можливості скористатися феном через відсутність електроенергії? Щоб впоратися з цією ситуацією, можна скористатися одним нехитрим методом.

Якщо у вас під рукою немає фена, не хвилюйтеся. Вам знадобиться лише три чистих рушники, про це пише Ukr.Media. Якщо електрика все ж є, то ви можете використовувати праску для додаткового тепла.

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Як можна висушити волосся без фена

Для того, щоб ваше волосся швидко висохло після миття, скористайтеся трьома рушниками, які ефективно поглинають вологу. Насамперед, ретельно промокніть волосся першим рушником, щоб видалити зайву воду. Далі, другим постарайтесь максимально віджати волосся. Останній, третій рушник, слід попередньо підігріти за допомогою праски, а потім обернути ним волосся на 20 хвилин.

Цей метод натурального висушування не лише прискорить процес висихання волосся, але й зробить його більш слухняним та зменшить схильність до електризації.

Щоб додатково прискорити висихання, перукарі радять використовувати кондиціонер або бальзам для волосся під час миття. Важливо пам’ятати, що їх слід наносити лише на кінчики волосся, уникаючи коренів, аби не втратити об’єм зачіски.

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