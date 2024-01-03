Як швидко прибрати блискітки та конфетті після свята: лайфхаки від господинь

Святкові веселощі не обходяться без блискіток. Однак після свята ці дрібні сяючі елементи можуть стати справжньою проблемою, особливо якщо вони потрапили на килими або одяг.

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Про це пише Molly Maid.

Як очистити блискітки з твердих поверхонь

Для видалення блискіток з твердих поверхонь, таких як столи, підлога, меблі, можна використовувати наступні методи:

Волога губка. Акуратно протріть блискітки вологою губкою, потім вичавіть її в миску з водою і повторюйте, поки поверхня не стане чистою.

Пластилін. Вдавлюйте пластилін у блискітки доти, доки поверхня пластиліну не покриється блискучим матеріалом. Потім беріть чистий шматок пластиліну. Повторюйте, доки блискітки повністю не вберуться.

Ватні кульки. За допомогою ватних кульок можна зібрати блискітки в купу, а потім акуратно викинути їх у відро для сміття.

Як очистити блискітки з килимів та килимових покриттів

Для видалення блискіток з килимів і килимових покриттів не використовуйте пилосос. Він може рознести дрібні частинки по всьому дому. Краще використовувати вологий паперовий рушник. Промокніть килим рушником, потім виверніть рушник навиворіт і повторіть процедуру.

Як прибрати блискітки з одягу та м’яких меблів

Для видалення блискіток з одягу і м’яких меблів можна використовувати липку стрічку. Оберніть скотч навколо руки липкою стороною назовні і зберіть на нього блискітки. Також можна використовувати валик для ворсу у вигляді липкої стрічки.

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Як прибрати блискітки з волосся

Якщо миття шампунем не допомогло, спробуйте наступний метод: нанесіть лак для волосся на паперовий рушник і промокніть всі місця, де блискітки прилипли до волосся. Лак для волосся забезпечить достатню липкість, щоб прибрати блиск з волосся та шкіри голови.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко і швидко прибрати оселю після новорічних свят.

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