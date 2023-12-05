Як швидко розморозити лобове скло авто за допомогою саморобного засобу

Розморожувати скло гарячою водою може призвести до його тріщання через різкий контраст температур. Додатково обдування скла пічкою може займати багато часу.

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Проте існує інший швидкий і безпечний метод, про який пише видання avto.novyny. Для видалення льодового шару з лобового скла в домашніх умовах можна використовувати простий розчин, для приготування якого знадобляться лише три компоненти: міцний алкогольний напій (горілка), вода і пляшка з розпилювачем.

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Щоб виготовити розчин та видалити кригу, слід дотримуватися таких кроків:

Розведіть алкоголь водою у співвідношенні 1 до 2. Перелийте отриманий розчин у розпилювач. Рівномірно нанесіть розчин на лобове скло. Після того, як лід розм'якшується, видаліть його за допомогою м'якого скребка або щітки.

Крім того, існує спеціальний спрей під назвою "Антилід", який доступний для покупки на АЗС та у спеціалізованих магазинах. Ці засоби призначені для швидкого видалення льоду з зовнішнього боку лобового скла, дзеркал, замків тощо. Зазвичай вони не завдають шкоди двірникам та іншим гумовим чи пластиковим деталям автомобіля, а також запобігають подальшому утворенню льоду.

Процес застосування спрею "Антилід" також простий:

Заведіть двигун. Увімкніть продування вітрового скла. Нанесіть засіб, тримаючи його у вертикальному положенні. Через кілька хвилин видаліть лід скребком або щіткою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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