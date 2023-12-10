Як швидко приготувати просту намазку на хліб до святкового столу: 3 прості рецепти

Сьогодні ми поділимось рецептами простих та смачних намазок для бутербродів. Вони ідеально підходять для швидкого перекусу або несподіваного застілля як закуски.

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Рецептами поділились на сайті Господинька. Інгредієнти прості та бюджетні, страва готується дуже швидко, а смак вразить всіх ваших гостей.

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Закуска "Білочка" (Єврейська намазка)

Інгредієнти:

Яйце – 3 шт.

Сіль за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Хліб – 1 шт.

Сирок плавлений – 2 шт.

Часник – 1-2 зубчики

Майонез – 1-2 ст.л.

Приготування:

Змастіть тертку олією. Натріть плавлений сир. Натріть курячі яйця. Видавіть часник через прес. Додайте сіль та перець. Викладіть майонез і добре перемішайте. Наріжте хліб шматочками, обсмажте до рум’яної скоринки. Намажте намазку на підготовлений хліб. Готово!

Намазка на хліб із сардин

Інгредієнти:

Яйце – 3 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Цибуля – 1 шт.

Сардини – 1 банка

Майонез – 1-2 ст.л.

Приготування:

Наріжте варені яйця та цибулю. Викладіть їх у миску, додайте консервовані сардини. Роздавіть їх вилкою та додайте сіль, перець та майонез. Розріжте хліб навпіл і змажте його намазкою. Готово!

Оселедцева намазка

Інгредієнти:

Морква – 1 шт.

Плавлений сир – 2 шт.

Оселедець – 100 г

Масло вершкове – 80 г

Приготування:

Наріжте рибне філе. Натріть моркву, плавлений сир і вершкове масло. Перемішайте все разом. Змажте хліб підготовленою масою. Готово! Смачного!

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