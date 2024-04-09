Як швидко пофарбувати крашанки в горох: господині поділились вражаючим лайфхаком

Великдень – одне з найсвітліших і найрадісніших свят року. Цей день сповнений тепла, затишку та спокою, а його символом є крашанки – розписані писанки, які здавна вважалися оберегом.

Сьогодні ми пропонуємо вам створити оригінальні крашанки з візерунком у горошок. Цей метод простий, цікавий і не потребує спеціальних навичок, тому до нього можуть долучитися всі члени сім'ї. Про це пише Телеграф.

Що вам знадобиться:

Коробка сірників

Воскова свічка

Барвники для яєць

Ватні палички

Відварені яйця (з додаванням 2 ст. л. солі)

Інструкція:

Засвітіть свічку і дайте воску трохи розплавитися. Зберіть розплавлений віск на ватну паличку. Нанесіть віск на яйця, роблячи крапки різного розміру. Відваріть яйця в барвнику згідно з інструкцією. Дістаньте крашанки з окропу і дайте їм охолонути.

Віск не забарвиться, тому на ваших крашанках з'являться оригінальні візерунки у горошок. Ви можете використовувати різні кольори барвників, щоб створити неповторні й оригінальні крашанки.

Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Порада:

Щоб візерунок був чітким, дайте воску охолонути на ватній паличці перед нанесенням на яйце.

Ви можете використовувати спеціальні наклейки для крашанок, щоб створити більш складні візерунки.

Змастіть готові крашанки олією, щоб надати їм блиску.

Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!