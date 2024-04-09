Як швидко пофарбувати крашанки в горох: господині поділились вражаючим лайфхаком
Великдень – одне з найсвітліших і найрадісніших свят року. Цей день сповнений тепла, затишку та спокою, а його символом є крашанки – розписані писанки, які здавна вважалися оберегом.
Сьогодні ми пропонуємо вам створити оригінальні крашанки з візерунком у горошок. Цей метод простий, цікавий і не потребує спеціальних навичок, тому до нього можуть долучитися всі члени сім'ї. Про це пише Телеграф.
Що вам знадобиться:
- Коробка сірників
- Воскова свічка
- Барвники для яєць
- Ватні палички
- Відварені яйця (з додаванням 2 ст. л. солі)
Інструкція:
- Засвітіть свічку і дайте воску трохи розплавитися.
- Зберіть розплавлений віск на ватну паличку.
- Нанесіть віск на яйця, роблячи крапки різного розміру.
- Відваріть яйця в барвнику згідно з інструкцією.
- Дістаньте крашанки з окропу і дайте їм охолонути.
Віск не забарвиться, тому на ваших крашанках з'являться оригінальні візерунки у горошок. Ви можете використовувати різні кольори барвників, щоб створити неповторні й оригінальні крашанки.
Читайте також: Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління
Порада:
- Щоб візерунок був чітким, дайте воску охолонути на ватній паличці перед нанесенням на яйце.
- Ви можете використовувати спеціальні наклейки для крашанок, щоб створити більш складні візерунки.
- Змастіть готові крашанки олією, щоб надати їм блиску.
Нагадаємо, ми вже писали, як пофарбувати яйця на Великдень кропивою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!