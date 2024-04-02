Як швидко почистити тканинний абажур лампи: корисні поради від господинь

Чистка абажура настільної лампи може здатися складним завданням, адже його не можна просто випрати або протерти вологою ганчіркою.

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Однак не засмучуйтесь! Існують прості та ефективні методи, які допоможуть вам позбутися пилу, шерсті домашніх тварин та інших забруднень, не пошкодивши делікатний текстиль. Про це пише Obozrevatel.

Лайфхаки для чистки абажура:

Липкий валик: Це найпростіший і найзручніший спосіб очистити абажур від пилу та дрібного сміття. Зніміть абажур з лампи, струсіть з нього пил і проведіть валиком по всій поверхні.

Малярний скотч: Цей метод схожий на використання липкого валика. Наклейте смужку малярного скотчу на абажур клейкою стороною догори, а потім різко відірвіть. На скотчі залишиться пил та бруд.

Цей метод схожий на використання липкого валика. Наклейте смужку малярного скотчу на абажур клейкою стороною догори, а потім різко відірвіть. На скотчі залишиться пил та бруд. Рукавиця для вичісування тварин: Якщо у вас є домашні тварини, рукавиця для вичісування їх шерсті може стати чудовим інструментом для чистки абажура. Просто проведіть рукавицею по абажуру кілька разів, а потім промийте її водою.

Меламінова губка: Ця універсальна губка може використовуватися для чищення різних поверхонь, включаючи абажури. Злегка змочіть губку водою і проведіть нею по абажуру. Губка збере весь пил, шерсть та павутиння.

Ця універсальна губка може використовуватися для чищення різних поверхонь, включаючи абажури. Злегка змочіть губку водою і проведіть нею по абажуру. Губка збере весь пил, шерсть та павутиння. Пилосос: Ви можете використовувати пилосос з м'якою щіткою для чистки абажура. Зменшіть потужність всмоктування, щоб не пошкодити тканину.

Виведення плям:

Якщо на абажурі з'явилися плями, краще використовувати спеціальні засоби для чистки текстилю. Підійде кисневий відбілювач або спрей для чищення килимів. Перед використанням будь-якого засобу проведіть тест на невеликій непомітній ділянці абажура, щоб переконатися, що він не знебарвить тканину.

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Додаткові поради:

Перед чисткою абажура зніміть його з лампи.

Працюйте в добре провітрюваному приміщенні.

Не використовуйте жорсткі щітки або абразивні чистячі засоби, адже вони можуть пошкодити тканину.

Після чистки дайте абажуру повністю висохнути.

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