Як швидко почистити креветки: господині поділились лайфхаком

Креветки - це смачна та корисна страва, яку можна приготувати різними способами. Однак перш ніж готувати креветки, їх необхідно очистити. Цей процес може здатися складним, але насправді він дуже простий.

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Про це пише Ukr.media.

Ось покрокова інструкція, яка допоможе вам швидко та легко очистити креветки:

Виберіть креветки. Найкраще використовувати великі креветки, які легше чистити. Розріжте креветку вздовж спинки. Для цього використовуйте гострий ніж. Відділіть пластинки креветки від голови до хвоста. Для цього використовуйте руки. Відріжте або відірвіть голову креветки. Відірвіть ноги креветки. Видаліть стравохід. Для цього використовуйте гострий ніж. Обережно, плавним рухом, не сильно заглиблюючись, зробіть надріз по спині. Злегка розсуваємо м’ясо та обережно дістаємо стравохід пальцями або ножем. Промийте очищені креветки у воді. Легенько просушіть креветки паперовим рушником.

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Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам очистити креветки швидко та легко:

Якщо креветки заморожені, їх необхідно розморозити перед очищенням. Для цього найкраще використовувати холодну воду.

Щоб креветки були більш зручними для очищення, їх можна попередньо занурити в окріп на кілька секунд.

Якщо ви хочете видалити з креветок панцир, ви можете зробити це за допомогою ножа або спеціального інструменту для очищення креветок.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити креветки правильно.

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