Як швидко почистити часник та цибулю за допомогою мікрохвильовки: маловідомий лайфхак

Мікрохвильова піч – це незамінний помічник на кухні, який допомагає нам швидко і зручно розігрівати їжу, розморожувати продукти та готувати різні страви. Однак мало хто знає, що мікрохвильову піч можна використовувати і для очищення часнику і цибулі.

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Чистити часник і цибулю руками – це досить трудомісткий процес, який часто закінчується тим, що шкірка прилипає до овочів, а від цибулі сльози течуть градом. Однак, якщо скористатися мікрохвильовою піччю, процес очищення часнику і цибулі стане набагато простішим. Про цей лайфхак розповіли у виданні Главред.

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Щоб очистити часник в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:

Розріжте головку часнику навпіл. Помістіть половинки часнику в мікрохвильову піч. Встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт. Готуйте часник протягом 15 секунд.

Через 15 секунд шкірка часнику легко відійде від зубчиків.

Щоб очистити цибулю в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:

Очистіть цибулю від верхнього шару шкірки. Помістіть цибулю в мікрохвильову піч. Встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт. Готуйте цибулю протягом 30 секунд.

Через 30 секунд шкірка цибулі також легко відійде.

При нагріванні в мікрохвильовій печі клітини часнику і цибулі розриваються, в результаті чого шкірка відходить від овочів.

Цей спосіб очищення часнику і цибулі не тільки економить час, але і дозволяє захистити руки від шкідливих речовин, які містяться в шкірці овочів.

Спробуйте очистити часник і цибулю в мікрохвильовій печі, і ви побачите, наскільки це просто і зручно.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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