Як швидко почистити часник та цибулю за допомогою мікрохвильовки: маловідомий лайфхак
Мікрохвильова піч – це незамінний помічник на кухні, який допомагає нам швидко і зручно розігрівати їжу, розморожувати продукти та готувати різні страви. Однак мало хто знає, що мікрохвильову піч можна використовувати і для очищення часнику і цибулі.
Чистити часник і цибулю руками – це досить трудомісткий процес, який часто закінчується тим, що шкірка прилипає до овочів, а від цибулі сльози течуть градом. Однак, якщо скористатися мікрохвильовою піччю, процес очищення часнику і цибулі стане набагато простішим. Про цей лайфхак розповіли у виданні Главред.
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Щоб очистити часник в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:
- Розріжте головку часнику навпіл.
- Помістіть половинки часнику в мікрохвильову піч.
- Встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт.
- Готуйте часник протягом 15 секунд.
Через 15 секунд шкірка часнику легко відійде від зубчиків.
Щоб очистити цибулю в мікрохвильовій печі, потрібно зробити наступне:
- Очистіть цибулю від верхнього шару шкірки.
- Помістіть цибулю в мікрохвильову піч.
- Встановіть потужність мікрохвильової печі на 700 Вт.
- Готуйте цибулю протягом 30 секунд.
Через 30 секунд шкірка цибулі також легко відійде.
При нагріванні в мікрохвильовій печі клітини часнику і цибулі розриваються, в результаті чого шкірка відходить від овочів.
Цей спосіб очищення часнику і цибулі не тільки економить час, але і дозволяє захистити руки від шкідливих речовин, які містяться в шкірці овочів.
Спробуйте очистити часник і цибулю в мікрохвильовій печі, і ви побачите, наскільки це просто і зручно.
Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.
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