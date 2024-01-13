Як швидко почистити апельсин: лайфхак шеф-кухаря

Якщо ви хочете приготувати смачний і ароматний фруктовий салат, важливо правильно почистити апельсини та грейпфрути. Найкращий спосіб зробити це – скористатися методом, яким користуються кухарі на кухнях ресторанів.

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Про це пише Shuba.

Для цього потрібно зробити наступне:

Відріжте верх і низ апельсина або грейпфрута так, щоб його можна було поставити на обробну дошку. Зрізайте шкірку з фрукта, рухаючись від верхівки до основи. При цьому намагайтеся зрізати всю білу частину та грубу плівочку, які можуть гірчити в салаті. Коли ви дійдете до основи фрукта, вирізайте з нього шматочки.

Такий спосіб очищення апельсинів та грейпфрутів дозволяє отримати максимально чисті та ароматні шматочки фруктів, які не зіпсують смак салату.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко почистити апельсин.

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