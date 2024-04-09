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Як швидко відділити білок від жовтка: топ 4 дієвих методи

Ціхоцька Марія

Як швидко відділити білок від жовтка: топ 4 дієвих методи

Вдале приготування багатьох страв залежить від чіткого розділення білка та жовтка. Ми поділимось з вами 5 простими методами, які допоможуть вам легко й без проблем впоратися з цим завданням.

Всі вони прості у виконанні та будуть під силу навіть новачку. Про це пише Гордон.

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Розбивання шкаралупи ножем:

  • Вдарте ножем по центру яйця, щоб утворилася невелика тріщина.
  • Розкрийте яйце по тріщині та переливайте жовток з однієї половинки шкаралупи в іншу, поки білок не витече в миску.

Розбивання в миску:

  • Розбийте яйце над мискою на дві однакові частини.
  • Обережно переливайте жовток з однієї половинки в іншу, даючи білку стекти в миску.

Використання рук:

  • Розбийте яйце в маленьку тарілку.
  • Обережно підхопіть жовток руками, ніби підбираючи його знизу.
  • Якщо на жовтку залишився білок, трохи розведіть пальці, щоб він стік.

Ложка з отворами:

  • Розбийте яйце на ложку з отворами.
  • Білок стече через отвори в миску, а жовток залишиться в ложці.

Використання лійки:

  • Розбийте яйце в лійку, розміщену над тарілкою під кутом 45 градусів.
  • Білок стече через лійку, а жовток залишиться на поверхні.

Важливо:

  • Не вбивайте яйце занадто сильно, щоб не пошкодити жовток.
  • Якщо ви використовуєте метод переливання, робіть це обережно, щоб не розірвати жовток.
  • Для кращого результату руки та посуд повинні бути сухими.

Нагадаємо, ми вже писали, як заощадити час та зусилля на кухні.

 

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