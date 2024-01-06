Як швидко відбілити плями на одязі: скористайтеся шкаралупою від яєць

Білизна швидко втрачає свій білий колір під впливом часу, сонця та прання. Щоб повернути їй первісний вигляд, не обов'язково витрачатися на дорогі відбілювачі.

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Існує кілька простих способів, які допоможуть вам відбілити білизну за допомогою природних засобів, які є на кожній кухні – шкаралупа від яєць, сода та оцет.

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Як відбілити застарілі плями без хімії

Яєчна шкаралупа - це природний відбілювач, який містить карбонат натрію. Карбонат натрію - це абразивна речовина, яка делікатно розпушує білизну і допомагає видалити плями.

Щоб відбілити білизну яєчною шкаралупою, потрібно:

Добре промити яєчну шкаралупу та заморозити її на годину. Покладіть яєчну шкаралупу в шкарпетку і додайте в барабан пральної машини разом з білизною.

Харчова сода також є природним відбілювачем. Вона має слабку кислотну основу, яка допомагає розчинити бруд.

Щоб відбілити білизну харчовою содою, потрібно додати 1-2 ложки харчової соди в відділення для прального засобу.

Білий оцет має кислотну основу, яка допомагає видалити плями та покращити колір білизни.

Щоб відбілити білизну білим оцтом, потрібно налити склянку білого оцту в відділення для прального засобу.

Додаткові поради з прання

Для кращого результату використовуйте ці засоби разом. Наприклад, додайте яєчну шкаралупу в барабан пральної машини разом з харчовою содою або білим оцтом.

Перед використанням будь-якого з цих засобів проведіть тест на невеликій ділянці білизни, щоб переконатися, що він не пошкодить тканину.

Не використовуйте ці засоби на кольоровій білизні, оскільки вони можуть знебарвити її.

Ці лайфхаки допоможуть вам відбілити білизну природними засобами, не вдаючись до використання хімічних відбілювачів.

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