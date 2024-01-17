Як швидко очистити деко: дієвий лайфхак

Чистка дека духовки - це неприємне завдання, особливо якщо на ньому накопичилося багато пригорілого бруду. Однак існує простий і ефективний спосіб позбутися цієї проблеми за допомогою харчової соди та оцту.

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Про це пише glavred.

Як це працює?

Харчова сода має м'які абразійні властивості, які допомагають видалити бруд і жир. Оцет, у свою чергу, є кислотою, яка розчиняє жир і робить його легшим для видалення.

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Що потрібно:

10 столових ложок харчової соди

3 столові ложки оцту

4 склянки гарячої води

Інструкції:

Змішайте харчову соду, оцет і гарячу воду в мисці. Перемішайте, щоб отримати однорідну пасту. Нанесіть пасту на деко духовки, особливо на ділянки з найбільшим забрудненням. Залиште пасту на кілька годин, або на ніч, якщо є можливість. Після закінчення часу видаліть пасту губкою і водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як підтримувати чистоту на кухні.

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