Як швидко позбутися запаху смаженої риби на кухні

Коли смажиш рибу, особливо річкову, її запах поширюється не тільки по кухні, а й усім будинком. Інколи не допомагає навіть потужна витяжка.

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Однак, позбутися запаху риби доволі просто. Потрібно просто знати деякі хитрощі. Наприклад можна скористатися оцтом. Просто нагрійте 50 мл оцту у літрі води у каструлі та прокип'ятіть упродовж 5 хвилин. Пара з оцтовим запахом поглине неприємний запах смаженої риби.

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Можна скористатися лимоном та гвоздикою. Просто налийте в каструлю трохи води, додайте вичавлений лимон та 3 гвоздики, прокип'ятіть упродовж 4-6 хвилин. Так само може допомогти розмарин – покладіть гілочку розмарину у каструлю з водою й закип'ятіть.

Як запобігти запаху риби під час смаження

Коли ви лише почнете смажити рибу на сковорідці, додайте в олію гілочку петрушки, або коріандр.

Можна скористатися й сирою картоплею. Помийте картоплину й наріжте кружальцями. Перед смаженням риби кілька шматочків картоплі покладіть в олію на сковорідку. Смажте рибу разом зі шматочками картоплі й вона вбиратиме неприємні аромати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.

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