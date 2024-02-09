Як швидко позбутись гикавки: вражаючий лайфхак
Гикавка - неприємне явище, яке може виникати раптово і псувати всі плани. Зазвичай, люди борються з нею за допомогою ковтків води, затримки дихання або нахилів.
Але є ще один, незвичайний, але дієвий спосіб - співати!
Вчені з Університету Маямі стверджують, що під час співу гикавка не виникає.
"Ми ніколи не чули, щоб хтось гикав або кашляв під час співу", - кажуть дослідники.
Про це пише Радіотрек.
Як же це працює?
Спів змушує нас зосередитися на диханні, діафрагмі та голосових зв'язках. Це, в свою чергу, змінює звичний темп дихання і переключає увагу, що може допомогти позбутися гикавки.
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Наступного разу, коли вас спіткає гикавка, не поспішайте ковтати воду або затримувати дихання. Заспівайте будь-яку пісню, яка вам подобається, і гикавка має відступити.
Важливо:
- Співайте чітко, виразно, використовуючи діафрагму.
- Не співайте занадто голосно, щоб не нашкодити голосовим зв'язкам.
- Якщо гикавка не проходить протягом 5-10 хвилин, спробуйте інші методи.
Нагадаємо, ми вже писали, як швидко перестати гикати.
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