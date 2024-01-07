Як швидко позбутися грибка на вікнах: дієві способи

Пліснява – це проблема, з якою можна зіткнутися в будь-якому житловому приміщенні, а особливо вона розповсюджена на пластикових вікнах. Однак існують ефективні методи боротьби з цією неприємною проблемою.

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Про це повідомило видання Ua-vestnik. Для боротьби з грибком на вікнах ви можете скористатися народними засобами, а саме:

Мідний купорос

Садівники вже давно використовують мідний купорос для боротьби з грибками та шкідниками. Для використання проти плісняви, розведіть його у воді згідно з інструкцією. Нанесіть отриманий розчин на поверхню вікон та зачекайте, доки він повністю висохне. Потім витріть рами вологою ганчіркою.

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2. Столовий оцет

Оцет – дієвий та безпечний засіб для боротьби з пліснявою. Просто обробіть забруднені поверхні столовим оцтом (9%) і залиште на годину. Потім промийте теплою водою. Оцет не тільки знищить плісняву, але й відбілить поверхню.

3. Перекис водню

Розчин перекису водню 3% також може бути ефективним засобом для боротьби з пліснявою. Обробіть забруднені поверхні цим розчином, залиште до висихання та змийте водою. Перевагою цього методу є його екологічність та відсутність неприємного запаху.

Нагадаємо, що духова шафа, мабуть, один із найважчих побутових приладів для чищення. Сліди бруду, жиру і залишки їжі накопичуються після кожного приготування і забивають її стінки. На щастя, є простий спосіб видалити їх без зусиль.

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