Як швидко чистити арахіс, фундук та волоський горіх: прості способи

Горіхи вважаються цінним джерелом корисних жирів та білка, хоча деколи їх вважають калорійними. Ці дари природи насправді є дуже поживними і можуть ефективно наситити організм.

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Недавні дослідження показали, що люди, які регулярно вживають горіхи у великих кількостях, не стикаються з проблемами серця, судин, ваги та жирів, пише espreso.tv.

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Фундук, що є плодом ліщини, славиться своєю міцністю, але є один оригінальний спосіб, яким його можна легко розкрити – це застосування гайкового накидного ключа. Просто закрутіть гайковий ключ навколо горіха і постукайте молотком по ньому, щоб відкрити оболонку.

Замороження також може допомогти відкрити волоські горіхи. Якщо не бажаєте чекати, просто помістіть горіхи в духовку на 10 хвилин при температурі близько 200 градусів. Після цього шкаралупа стане більш крихкою та легкою для відкриття.

Щоб звільнити сирий арахіс від оболонки, занурте його в теплу воду на приблизно дві години. Потім легко можна відчистити оболонку руками. Ще один спосіб – розкласти арахіс на деку і піддати його впливу духовки при температурі 180 градусів протягом 3-5 хвилин.

Часом горіхи можуть виявитися гіркими, але не варто їх викидати чи повертати у магазин. Волоські горіхи можна зробити апетитними та придатними до вживання.

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