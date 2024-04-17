Як боротись з високою вологістю у квартирі: 5 корисних порад

Підвищена вологість у житлі – це не лише неприємні відчуття, але й серйозна загроза для здоров'я та майна. На щастя, існує декілька дієвих методів, які допоможуть вам здолати цю проблему. Є багато методів, як жорожчих, так і дешевших. Тому обирайте на свій смак та гаманець. Про це пише Главред.

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Провітрювання – ваш вірний друг

Відкривайте вікна щогодини хоча б на 10 хвилин, незалежно від пори року. Це найпростіший та найефективніший спосіб оновити повітря та знизити рівень вологості. Особливо важливо провітрювати після приготування їжі, прання, купання або прийняття душу.

Сонячне світло – ворог вологи

В сонячні дні піднімайте штори та жалюзі. Сонячні промені зігріють вікна, які, в свою чергу, зігріють кімнату та допоможуть випарувати зайву вологу.

Усуньте щілини та тріщини

Перевірте міжпанельні шви, стіни, плінтуси та інші місця на наявність щілин та тріщин, через які може проникати волога з вулиці. Зашпаклюйте або заклейте всі подібні дефекти.

Перевірте вентиляцію

Переконайтеся, що вентиляція у вашому домі працює справно. Прочистіть вентиляційні шахти та віконні решітки. Якщо вентиляція недостатня, можна встановити витяжні вентилятори.

Осушувач повітря – ваш рятівник

В особливо складних ситуаціях вам допоможе осушувач повітря. Цей прилад конденсує зайву вологу з повітря та збирає її у спеціальний контейнер. Ви можете встановити бажаний рівень вологості, і осушувач буде автоматично підтримувати його.

Пам'ятайте:

Комфортний рівень вологості в житловому приміщенні становить 45-60%.

Висока вологість може призвести до виникнення цвілі, грибка, алергії та проблем з диханням.

Регулярно проводьте профілактичні заходи, щоб запобігти появі вогкості.

При необхідності не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити вологість повітря вдома без спеціальних приладів.

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