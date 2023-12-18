Як боротись з посіченим волоссям: ефективний метод від трихологів

Посічені кінчики волосся — проблема розповсюджена. Вона може виникати з абсолютно різних причин, починаючи від нестачі мікро- і макроелементів в організмі і закінчуючи генетикою.

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Про це інформує Ukr.Media.

Головних причин появи посіченого волосся, за словами експертів, всього чотири.

Перша причина — нестача мікро- і макроелементів. Буває при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, а також при жорстких дієтах. Друга причина — термічні пошкодження. Тут ідеться про помилки в догляді: сушіння гарячим феном і використання гарячих плойок.

Третя причина — хімічне пошкодження волосся після мелірування, фарбування та хімічних завивок. Наступне — генетичні дефекти стрижня волосини, коли волосина від самого початку росте слабше і тому розщеплюється раніше.

Поряд із цим трихологи поділилися простими способами, які допоможуть впоратися з проблемою посіченого волосся.

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Спочатку потрібно з'ясувати причину. Але якою б вона не була, існують загальні правила догляду за посіченими кінчиками. Зокрема, мийте голову теплою водою з м'якими очисними засобами. Після кожної такої процедури хоча б на 20 хвилин наносьте на стрижні волосся сироватку та маски. Не сушіть локони гарячим феном. Якщо все, що фахівці перерахували раніше, необхідне для того, щоб волосся мало гарний вигляд, то четверте правило допоможе вам виростити здорові та міцні локони. Йдеться про зміцнення волосяного фолікула. Робити це можна за допомогою лосьйонів, мезотерапії, плазмотерапії, карбоксітерапії та фізіотерапії, — розповіли експерти.

До речі, існують універсальні рекомендації для зміцнення волосся, які сприяють загальному здоров'ю і квітучому зовнішньому вигляду. Одна з них свідчить, що волосся в жодному разі не можна мити гарячою водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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