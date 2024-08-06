Як боротись з фітофторою на ділянці: поради городників

Культивування різноманітних овочів у парниках на власній ділянці часто є не примхою садівників, а необхідністю в умовах нашого кліматичного поясу. Виростити по-справжньому солодкі томати чи паприку на відкритому повітрі вдається лише тим дачникам, які мешкають у південних регіонах країни.

Водночас, небагато хто може похвалитися наявністю кількох парників на своїй території. Зазвичай на дачній ділянці встановлена лише одна теплиця, де вирощують і томати, і баклажани, і огірки, і солодкий перець. За таких умов дотримання принципів сівозміни стає майже неможливим. Про це пише noviydocotor.

Корисні властивості хрону на городі

Щорічне вирощування однакових культур у теплиці має негативні наслідки. З часом санітарний стан парників погіршується, тому ділянка потребує очищення. Ця важлива процедура турбує багатьох дачників. Існує чимало хімічних фунгіцидів для дезінфекції ділянки, але на власному городі бажано мінімізувати використання хімікатів.

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Саме тому фахівці рекомендують використовувати хрін. Він належить до родини хрестоцвітих – як і гірчиця, редька та ріпак. Коріння та навіть листя цієї рослини здатні виділяти фітонциди. Це допомагає боротися з численними патогенними грибами в ґрунті, включаючи збудників поширеної грибкової хвороби фітофтори.

На відро води слід додати 2 кг подрібненого хрону. Отриману суміш залишають настоюватися протягом 3-4 днів, після чого нею рясно поливають ґрунт. Знаючи про властивості настою з хрону, ви можете використовувати його наступного дачного сезону впродовж усього літа. Додавайте листя хрону до зеленого добрива або регулярно готуйте настої на основі цієї рослини.

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