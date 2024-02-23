Як ароматизувати будинок за допомогою губки для миття посуду: хитрий лайфхак

Щоб наповнити своє житло приємними запахами, багато хто вдається до дорогих ароматизаторів чи дифузорів. Проте створити ароматну атмосферу вдома можна і без зайвих витрат.

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Приготувати домашній ароматизатор можна в домашніх умовах, використовуючи прості та доступні інгредієнти. Все, що знадобиться кмітливій господині - це губки для миття посуду, ефірна олія та кондиціонер для білизни. Про це пише Телеграф.

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Як зробити ароматизатор зі звичайної губки

Розріжте кожну губку на шість частин. Помістіть їх у ємність з водою і трохи відіжміть, щоб вони лишилися вологими, але не пропускали воду. Після цього додайте на кожен шматочок губки по 5-6 крапель улюбленої ефірної олії та розкладіть їх біля батареї.

Поступово вода та олії випаровуватимуться, наповнюючи приміщення чудовим ароматом. Ще один спосіб ароматизувати будинок - замочити губки у воді з додаванням кондиціонеру для білизни і розмістити їх біля радіаторів тепла.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити ароматизатор з ефірної олії на воді.

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