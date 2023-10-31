Як активоване вугілля може допомогти у догляді за шкірою: секрети краси кореянок
Активоване вугілля – корисний інгредієнт для домашніх б'юті-процедур, яке стало популярним у світі корейської косметики. Цей "санітар шкіри" здатний відмивати забруднення, жир та залишки макіяжу, надаючи антибактеріальний ефект. Це особливо корисно для людей з жирною, проблемною або комбінованою шкірою.
Активоване вугілля взаємодіє з молекулами бруду, жиру та залишків косметичних засобів, вбираючи їх з поверхні шкіри. Результат – чиста і свіжа шкіра, пише mixnews.lv.
Читайте також: Косметологи назвали три основні загрози для шкіри восени та методи боротьби з ними
Маска з медом та алое
- Візьміть дві таблетки активованого вугілля, роздрібніть їх і змішайте з чайною ложкою води, зачекайте, доки суміш почне пузиритися.
- Додайте чайну ложку меду та соку алое до суміші.
- Ретельно перемішайте і нанесіть на вимите обличчя.
- Тримайте маску протягом 30 хвилин, а потім змийте теплою водою.
Маска з желатином
Желатинова маска з активованим вугіллям ідеально підходить для очищення пор і контролю над надлишком сального жиру на обличчі.
- Подрібніть одну таблетку активованого вугілля до отримання порошку.
- Розчиніть одну ложку желатину в 20 г теплої води.
- Додайте отриманий вугільний порошок до розчиненого желатину і ретельно перемішайте.
- Нанесіть маску на обличчя і зачекайте 20-30 хвилин, поки вона стане плівкою.
- Потім обережно зніміть маску і вмийтеся прохолодною водою.
Відбілююча маска
Ця маска допоможе вам відбілити шкіру та зменшити пігментні плями.
- Змішайте 2 столові ложки йогурту (або інший молочний продукт, такий як кефір або сметана), 25 г порошку активованого вугілля та 5-10 мл соку лимона.
- Нанесіть суміш на обличчя і зачекайте 10 хвилин, потім змийте.
Фахівці рекомендують використовувати такі маски не частіше одного-двох рази на тиждень, щоб досягти найкращих результатів для вашої шкіри.
Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!